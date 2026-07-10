БТВ показа списък с имена на лица, пътували с Пеевски

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МВР изпрати в парламента официалната справка с пътуванията на Делян Пеевски. В нея са предоставени данни за полетите и хората, с които е засечен лидерът на ДПС, предаде БТВ.

Обявено е, че лицата са 80, но в справката са описани само 10 от тях. Сред тях е и конституционният съдия Десислава Атанасова.

Справката започва с обобщение каква е била целта на проведените мероприятия.

„В ГДБОП се провежда оперативно-издирвателна дейност по отношение на задграничните пътувания на народния представител Делян Славчев Пеевски и постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница“, се посочва в справката.

Изброени са 10 души, като част от тях са пътували с Пеевски, а част не са осъществили пътуването или са пътували, но без Пеевски на борда.

„Получената справка от министър Демерджиев категорично потвърждава нашата теза, че всичко, което той изнесе на 2 юли на изслушването в пленарна зала, е пълна лъжа. В самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Ето я справката. Не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. Сигурно по света съществуват много полети, на които господин Пеевски също не е пътувал. Няма ги в тази справка. Странно“, казва Хамид Хамид от ДПС.

От „Прогресивна България“ защитиха вътрешния министър.

„Данните, които изнесе министър Демерджиев, да не забравяме, че са официални данни от МВР – това значи, че МВР е излъгало. Повярвайте ми – аз не мисля, че става точно така, но самият аз и колегите също си задаваме въпросите. Трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в цялата тази работа“, коментира Явор Гечев от „Прогресивна България“.

Сред изброените имена в списъка с пътуващите излизат Александър Сталийски, адвокат Александър Ангелов, Десислава Атанасова, Любомир Петров и Венцислав Марков.

Сталийски е описан като свързан с кръга „Котараците“ и фалита на КТБ. Александър Ангелов е адвокат, също свързан и с КТБ. Десислава Атанасова е конституционен съдия. Любомир Петров развъжда дивеч, а Венцислав Марков е свързан с охранителна и строителна дейност.

bTV търси за коментар всички споменати в справката на МВР.

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