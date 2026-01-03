БТВ показаха новите водещи на „Тази сутрин": Росен Цветков и Гергана Венкова

кадър bTV

От 5 януари „Тази сутрин“ ще започва в обичайния си час на излъчване - 06:00, с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова. Двамата ще предлагат детайлен поглед върху най-важните теми от ежедневието, това съобщи на сайта си bTV.

Сутрешният блок запазва фокуса си върху новините, с които зрителите стартират деня си, разговорите с гости и аналитичните коментари, допълвани от авторски рубрики, всекидневни репортажи и живи връзки на репортерите по горещи потребителски казуси, добавят от телевизията.

„Златимир Йочев продължава професионалното си развитие в bTV и от 5 януари ще бъде водещ на „Интервюто на деня“ в праймтайма на медията - след централната емисия на bTV Новините. Паралелно с това той поема ролята на продуцент и водещ на специални телевизионни проекти. Зрителите ще могат да го гледат всяка делнична вечер, от понеделник до петък от 19:50 часа, когато заедно с гостите си ще коментира актуалните теми на деня, търсейки аргументи, отговори и възможни решения. В новата си роля Йочев ще продуцира и води специални студиа на медията, свързани с извънредни събития, национални празници и значими обществени въпрос", се казва още в съобщението.

