БТВ пропуснаха водещата новина в България за уволнението на Цънцарова

Кадър БТВ

Уволнението на водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова и последвалата негативна обществена реакция изобщо не бяха отразени в централната емисия на телевизията. Нито дума.

Цънцарова беше свалена от ефир поради - както твърди ръководството на медиата - "нееднократно нарушаване на редица редакционни политики и принципи", предаде OFFnews.bg.

За сметка на скандала, който разтресе bTV, от телевизията решиха да направят на живо интервю с климатолога Симеон Матев - за замърсяването на въздуха из страната и за това... дали ще вали сняг на Коледа.

Утре от 8:00 ч. ще се проведе протест в защита на журналистката под надслов "Протестно пиене на кафе пред централата на bTV", организиран от "Асоциацията на европейските журналисти – България".

"Поводът е решението на ръководството на bTV, което твърди, че журналистката е нарушила редакционни принципи, включително с публична критика към прекия си ръководител. Напомняме, че Законът за радиото и телевизията изрично защитава правото на журналистите да критикуват публично работодателя си, без това да се счита за нелоялност", пишат организаторите във "Фейсбук".

"Събираме се, за да защитим свободата на словото, професионалните стандарти и правото на журналистите да задават въпроси, а не просто да приемат нареждания", допълниха те.

По-рано днес от bTV заявиха, че медията "няма да се поддаде на външен натиск". Вероятно поради тази причина в централната емисия въпросът "януари ли е новият декември" излезе приоритетен пред случващото се зад кадър.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!