БТВ пуска извънредна емисия новини

кадър bTV

Извънредна емисия новини в 14 ч. за ударите на САЩ и Израел по Иран в събота обяви bTV.

Служебният премиер Андрей Гюров свика Съвета по сигурност в 13 ч. Очакват се официални изявления на властите.

Тел Авив нарече операцията „превантивна“ с цел да се отстранят заплахите срещу държавата Израел. Американският президент заплаши иранския режим с унищожение и призова иранския народ да поеме властта.

Очаква се координираните военни действия да продължат с дни. Вече има информация за изстреляни от Иран ответни ракети.



