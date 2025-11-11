БТВ пуска нов турски сериал от 12 декември

Кадър БТв

ЕКСКЛУЗИВНО: "Лейля: Любов и справедливост" (Leyla: Hayat, Aşk, Adalet) стартира в ефира на bTV Story.

Драматичният хит тръгва на 12 декември (петък) и ще се излъчва всеки делник от 20:00 до 21:30 ч. с повторение от 09:00 до 10:30 ч. на мястото на "Златно момче" по bTV Story!, предаде tvnovellas.blogspot.com.

"Лейля: Любов и справедливост" се излъчва в Турция от септември 2024 г. до юли 2025 г. и се състои от 40 оригинални епизода.

Интернационалната версия съдържа 127 епизода по 45 минути.

Сериалът се оглавява от Джемре Байсел ("По-красива от теб", "Лявата ми половина", "Не пускай ръката ми") и Алперен Дуймаз ("Его", "Когато я обичаш", "Ирония на съдбата", "Горчива любов", "Приказка за Бодрум").

Участват още Гонджа Вуслатери ("Майка", "Малки тайни", "Моята опасна жена"), Ийт Киразджъ ("Войната на розите", "Шербет от боровинки"), Халил Ибрахим Джейхан ("Наследство"), Дилара Аксюек ("Завинаги, "Милост"), Мустафа Авкъран ("Листопад", "Север Юг", "Казвам се Фара") и др.

Сюжет:

Животът на младата Лейля (Джемре Байсел) се превръща в кошмар, когато баща ѝ Хилми (Уур Аслан) се жени за Нур (Гонджа Вуслатери) - красивата млада жена, която някога се е грижила за покойната майка на Лейля.

Заслепен от любовта, Хилми не вижда мъките, които новата мащеха на Лейля ѝ причинява, превръщайки дома им в жив кошмар.

Хилми осъзнава твърде късно, че Нур не е тази, за която се представя, и плаща за грешката си с живота си. Останала без дом и сама, Лейля се заклева да отмъсти на жената, която е унищожила семейството ѝ и ѝ е отнела живота.

Години по-късно Лейля се завръща с името Ела - талантлива готвачка, наета от Нур, която сега живее в лукс с новия си партньор - бившата футболна звезда Туфан.

Но нещата се усложняват, когато спасителят на Лейля от детството ѝ - Джино, се появява отново в живота ѝ като Дживан - осиновеният син на Нур.

Докато жаждата за отмъщение на Лейля се сблъсква с възродените ѝ чувства към Дживан, отдавна погребани семейни тайни излизат на бял свят, принуждавайки всички да се изправят пред развалините на миналото си.

