БТВ с извънредна емисия в 15:58 часа

Кадър БТВ

bTV ще излъчи извънредна емисия новини в исторически ден за българската политика в 15:58 часа. Конституционният съд прие оставката на президента Румен Радев и уважи желанието му да напусне доброволно поста си.

Илиана Йотова ще довърши мандата като първата жена държавен глава на България. След минути Румен Радев ще напусне президентството.

Водещ ще бъде Лиляна Боянова

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!