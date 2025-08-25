БТВ с важна информация за следобедите по морето

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Тази вечер в Източна България отново може да се очакват превалявания, но през нощта и там дъждовете ще спрат, при което в страната започва нов период на слънчево и топло време. Това каза в прогнозата на bTV синоптикът Петроний Евтов. Вятърът също ще утихне, допълни той. Във вторник вече се очаква максималните температури да са между 26 и 31 градуса, а най-топло ще бъде в събота, когато се очакват стойности до 34-36 градуса.

По Черноморието ще остане малко по-прохладно, между 25 и 28 градуса, като температурата на въздуха ще е близо до тази на морската вода. Макар и да не се очакват валежи, по морето в следобедните часове ще има засилване на облачността.

