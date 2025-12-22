БТВ се подигра на Цънцарова: Пусна я на запис в сутрешния блок

Кадър БТВ

От петък насам всички се чудят дали и как Мария Цънцарова ще се завърне в ефира на bTV и какво е бъдещето й в телевизията. Е, днешният сутрешен блок започна без нея и колегата й Златомир Йочев, но все пак Цънцарова се „появи“ в „Тази сутрин“, пише Блиц.

Тя проведе интервю със Соломон Паси, което не бе уточнено кога е направено. А темата - еврото.

Мария Цънцарова и Соломон Паси

Броени дни остават до приемането на еврото като официална валута у нас - финал на дълъг политически и икономически път за България. В специално интервю за bTV Соломон Паси - бивш външен министър, дипломат и една от ключовите фигури зад членството ни в НАТО и Европейския съюз (ЕС) – говори за „невероятните неща“, които с времето са се превърнали в реалност.

„Моята професия е да правя заключения“, казва Паси, връщайки се към моментите, когато идеите му са изглеждали невъзможни. Така е било с призива България да стане член на НАТО, с усилията за присъединяване към Европейския съюз, а днес - с пълноправното ни място в еврозоната.

В кабинета му, своеобразен архив на най-новата българска история - има снимки с Далай Лама, Михаил Горбачов, Джордж Буш, Бил Клинтън, Маргарет Тачър, както и кадри от подписването на договора за членство в ЕС и издигането на българското знаме в НАТО.

Един от най-емблематичните моменти, за които Паси припомня, е включването на кирилицата върху евробанкнотите.

„22% от буквите върху еврото са български. Това означава, че нация с едва 1,5% от населението на ЕС е представена 15 пъти“, подчертава той. По думите му, това прави еврото най-тиражираното печатно издание на кирилица в света – с близо 30 милиарда банкноти в обращение.

С влизането си в еврозоната България става част от „главния мозък на Европейския съюз“, каза Паси. Според него това е не просто икономически, а стратегически и цивилизационен избор, който поставя страната ни в центъра на вземането на решения.

Сред смелите му предложения е и България да номинира управителя на БНБ Димитър Радев за председател на Европейската централна банка.

