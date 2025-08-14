БТВ сложи Велева като буфер между Харизанов и Слави Василев

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Политическите анализатори Георги Харизанов и Слави Василев често се появяват заедно в телевизионните студиа и споровете между тях са вече пословични. Първият като цяло защитава позицията на ГЕРБ , вторият - на президента Радев. При последния дебат между тях по темата за държавните имоти за продан, от bTV решиха буквално да ги разделят, поставяйки между тях Валерия Велева, известна като експерт по ДПС.

Постановката в студиото стана смехотворна, както за зрителите, така и за тримата гости. Още в началото на разговора, воден от Мария Цънцарова, Харизанов и Василев взеха да се заяждат и за Велева не остана нищо, освен да се усмихне и да констатира:

„Това се очакваше!”

По конкретната тема Велева заяви, че идеята държавата да се освободи от 4400 имота е грешка, Харизанов я нарече „глупост”, а Слави Василев я определи като опит за грабеж.

После тримата анализатори завиха към спор по принцип за Радев, ГЕРБ и Пеевски, кой на кого е алтернатива и кой взема решенията. В него Валерия Велева и Георги Харизанов се обединиха срещу Слави Василев, като го обвиниха, че прави реклама на президента като политически лидер.

