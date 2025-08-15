БТВ сменя Бесте Сабри

Кадър Фб

Телевизионният журналист на bTV Ванина Недкова ще води заедно с Митьо Маринов уикенд блока „Тази събота и неделя“ от този уикенд (16-17 август) до началото на септември.

Ванина Недкова ще замества временно Бесте Сабри в ефира, която ще отсъства за почивка поради щастливо събитие, свързано с нов етап от личния ѝ живот, пише Стандарт.

Ванина Недкова е добре позната на зрителите на bTV като политически репортер с дългогодишен опит и силно присъствие в ефира. Работата ѝ е фокусирана върху отразяването на политическия живот в страната.

Освен ежедневните живи връзки и репортажи за bTV Новините, Ванина Недкова води специални студиа и разработва материали за специализираната рубрика за журналистически разследвания и важни обществени теми bTV Репортерите.

