БТВ сваля и Злати Йочев

19.12.2025 / 11:55 2

Не е само Цънцарова.

БТВ ще свали от ефир и Злати Йочев.

Мария Цънцарова и Златимир Йочев може би слизат от екрана от началото на годината. Това е станало ясно днес в нюзрума на бТВ, съобщиха източници от телевизията пред „24 часа".

бТВ планирала изцяло да промени публицистичните формати от началото на 2026 година.

Причината за смяната не е ясна, но предположението е, че медията не била доволна от политическите демонстрации на Цънцарова и Йовчев в ефир.

От компанията-майка СМЕ в Чехия били категорични, че се нарушавали всички журналистически стандарти и дали подкрепа за промените. Преди дни след първия протест Цънцарова се появи в ефир с чаша, на която пише „Време е за истинска промяна". По-късно тя си публикува снимката във Фейсбук.

бачо Кольо (преди 6 минути)
Време беше и за този съсел.А чехите са си евреи Крис,какво хубаво да очакваш от тях?
Колкото повече,толкова повече!
kris (преди 33 минути)
На чехите като им харесва повече пречупения кръст, да си отнасят БТВ то у тях да промиват мозъци там.....Лично, никога не съм харесвал тази нация.....Харесвам словаците, но не и тези.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

