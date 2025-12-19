БТВ сваля и Злати Йочев

Кадър БТВ

Не е само Цънцарова.

БТВ ще свали от ефир и Злати Йочев.

Мария Цънцарова и Златимир Йочев може би слизат от екрана от началото на годината. Това е станало ясно днес в нюзрума на бТВ, съобщиха източници от телевизията пред „24 часа".

бТВ планирала изцяло да промени публицистичните формати от началото на 2026 година.

Причината за смяната не е ясна, но предположението е, че медията не била доволна от политическите демонстрации на Цънцарова и Йовчев в ефир.

От компанията-майка СМЕ в Чехия били категорични, че се нарушавали всички журналистически стандарти и дали подкрепа за промените. Преди дни след първия протест Цънцарова се появи в ефир с чаша, на която пише „Време е за истинска промяна". По-късно тя си публикува снимката във Фейсбук.

