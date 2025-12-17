БУЛСАР: В София не им е ясно, че територията на страната не свършва до плажа

Булфото

Има ли ясна процедура на МВР при нарушение на териториалното море на Република България. Този въпрос задава председателят на БУЛСАР-специализираното доброволческо сдружение за спасяване за морско и хуманитарно спасяване флотилен адмирал Коста Андреев, след случая с авариралия танкер край Ахтопол "Кайрос".

Явно на доста хора в София не им е ясно, че територията на страната не свършва до плажа, а продължава 12 морски мили навътре в морето, където държавата има пълни правомощия, както и на сушата, подчерта адмиралът, цитиран от Радио Варна.

Той се пита в такъв случай как би реагирала гранична полиция, ако в страната заловят кола с нелегално преминаващи хора.

Според адмирал Андреев този път все пак реакцията на властите е била по-бърза и по-добре координирана в сравнение с предишни инциденти.

По думите му положителен е фактът, че танкерът е бил успешно отбуксиран до Бургаския залив, което е намалило риска от екологична катастрофа край южното ни Черноморие.

Той изрази съмнение обаче, че при хипотеза на по-сериозно бедствие страната ни има способността самостоятелно да се справи със ситуацията.

Наред с това той очерта и няколко други сериозни проблема. На първо място България все още не разполага със специализиран спасителен кораб към Морска администрация, който да може да действа в отговорния ни район за търсене и спасяване, съгласно международните конвенции, по които страната ни е страна.

Друг сериозен въпрос, който остава без отговор, е защо корабът, поразен според информацията в изключителната икономическа зона на Турция, е бил довлечен обратно и е преминал край българските териториални води. По думите на Андреев това поражда съмнения и нужда от по-задълбочено изясняване.

Сред тревожните сигнали е и отсъствието на ясна позиция от страна на българското Министерство на външните работи.

