Баба Божана стана на 104 години: Цял живот работи в бригада за зеленчуци в родното си село

Кадър Дунав мост

Баба Божана посрещна гости с благородна усмивка и житейска мъдрост

Най-възрастната жителка на село Ряхово, област Русе, отпразнува своя 104-ти рожден ден. Достолепната Божана Игнатова Хаджимитева отбеляза впечатляващия юбилей вчера, 26 януари, заобиколена от обичта на своето семейство и близки, съобщиха от Народно читалище "Познай себе си – 1911", предаде Дунав мост.

Рожденичката, известна сред съселяните си като баба Божана, е родена през далечната 1922 година. През целия си живот тя е работила в зеленчуковата бригада в родното си село и е преминала през множество исторически изпитания, включително годините на Втората световна война. Въпреки трудностите, тя посрещна личния си празник в добро здраве и с духовна бодрост.

По случай празника представители на местното читалище, Кметство Ряхово и Центъра за социална рехабилитация и интеграция "Здравец" посетиха вековната жителка. Те поднесоха поздравителни адреси, подаръци и празнична торта.

"Присъствието ѝ продължава да озарява нашето село така, както само един вековен човек може — с тиха сила, благост и светлина" , заявиха от читалището в селото.

Баба Божана е известна със своя скромен и честен характер. Нейните близки споделят, че тайната на нейното дълголетие се крие в работата, вярата и умереността. Тя продължава да бъде извор на вдъхновение за жителите на община Сливо поле, превръщайки се в символ на приемствеността и силата на духа.

