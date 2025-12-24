Баба Дешка от село Горно Драглище: По-важна от броя на ястията е добрата дума и споделеността около масата

кадър: Нова тв

В навечерието на Бъдни вечер ви отвеждаме в село Горно Драглище, екипът на Нова телевизия гостува на Дешка Кротева, по-известна в района като Баба Дешка. Тя показа и разказа какви ястия според местните традиции задължително присъстват на празничната трапеза.

Подготовката започва още рано сутринта, защото, както казва домакинята, „най-трудното е началото“. Първото ястие, с което тя се захваща, са т.нар. целуварчи – традиционно разложко ястие, което изисква дълго варене. Името му идва от богатото количество чесън, който според Баба Дешка задължава и двамата, които са хапнали, „да са на едно мнение“.

На трапезата за Бъдни вечер в дома ѝ ще има още тиквеник, постни сарми, постен боб и традиционна шупла – нещо като палачинка от брашно, вода и сол. Макар че обикновено се приготвя и с масло, за празника тя ще бъде постна, направена с олио. Ще има и ябълкова баница, а готвенето продължава през целия ден.

Според Баба Дешка от всяко ястие трябва да се опита, но с мярка. „Важно е да вкусиш от всичко, но не и да ти стане тежко“, казва тя. По думите ѝ броят на ястията на Бъдни вечер трябва да е нечетен, но по-важна от количеството е добрата дума и споделеността около масата.

В нейното семейство паричка не се слага нито в баницата, нито в хляба на Бъдни вечер. Тази традиция се спазва за Нова година – в нощта срещу 1 януари. За Бъдни вечер късметът, според нея, е „пълната трапеза и благата дума“.

