Баба Рада: Пускам климатика два часа, но вместо 20 лева за ток, вече плащам 47 евро

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Рада Станкова живе в мрак и студ. В спалнята пуска климатика два часа дневно и готви веднъж седмично. Свалила е дори крушките в стаите на дома си в Ямбол.

Завивам се с родопско одеяло, защото е студено. Намалям климатика, спирам го, и пак много ток, признава жената.

Сама с минимална пенсия, тя прави икономия от всичко.

Вместо досегашните 20 лева ток, сега е платила четири пъти повече - над 47 евро.

Като платя, нищо не ми остава. Нищо не мога да кажа, какво да кажа, добавя Рада.

И в ямболското село Козарево също получили изненадващи сметки за ток.

Потресени сме от това, което получихме като сметки за плащане на електроенергия. Баба, тя е плащала 9 лева ток, а в един момент й сервират сумата от 40 евро, заяви кметът на Козарево Теодора Тачева.

В селото започна подписка до омбудсмана, регулатора, Комисията за защита на потребителите и Енергото.

От дружеството казаха за bTV, че причината е в повишеното потребление и студеното време.

В Козарево обаче искат ревизия на сметките, и ако останат същите, излизат на протест.

