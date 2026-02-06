Баба Рада: Пускам климатика два часа, но вместо 20 лева за ток, вече плащам 47 евро
Редактор: Недко Петров
Стопкадър бТВ
Рада Станкова живе в мрак и студ. В спалнята пуска климатика два часа дневно и готви веднъж седмично. Свалила е дори крушките в стаите на дома си в Ямбол.
Завивам се с родопско одеяло, защото е студено. Намалям климатика, спирам го, и пак много ток, признава жената.
Сама с минимална пенсия, тя прави икономия от всичко.
Вместо досегашните 20 лева ток, сега е платила четири пъти повече - над 47 евро.
Като платя, нищо не ми остава. Нищо не мога да кажа, какво да кажа, добавя Рада.
И в ямболското село Козарево също получили изненадващи сметки за ток.
Потресени сме от това, което получихме като сметки за плащане на електроенергия. Баба, тя е плащала 9 лева ток, а в един момент й сервират сумата от 40 евро, заяви кметът на Козарево Теодора Тачева.
В селото започна подписка до омбудсмана, регулатора, Комисията за защита на потребителите и Енергото.
От дружеството казаха за bTV, че причината е в повишеното потребление и студеното време.
В Козарево обаче искат ревизия на сметките, и ако останат същите, излизат на протест.
