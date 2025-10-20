Баба даде всичките си 1465 лева, за да съдейства на мним полицай

Пиксабей

91-годишна жена стана жертва на ало измама в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Случаят е от 18 октомври, когато в Първо РУ-Стара Загора е получено съобщение от възрастната жена, че е станала жертва на телефона измама.

По данни на потърпевшата, след телефонно обаждане била въведена в заблуждение, че съдейства на близки и на Полицията и дала на непознат мъж 1465 лв.

Образувано е досъдебно производство по чл.209,ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

