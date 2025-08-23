Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг, с извънредни новини за състоянието му

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Няма подобрение в състоянието на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг. Това съобщават негови роднини. 35-годишната майка Христина е в мозъчна смърт. Двамата са в отделението по реанимация на университетската болница Бургас.

Вчера се появиха обнадеждаващи информации за това, че детето вече се е събудил, но близки до семейството ги опровергават.

Снощи бяхме в болницата, получихме информация за Марти. Не е събуден. Диша сам и дотам. Надяваме се да се събуди, заяви пред Нова теливизия Златка Соколова, майката на Христина.

