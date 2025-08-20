Бабата на удареното от ток в басейна момче: Изви се като дъга и изпищя на умряло

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Бабата на 12-годишния Тони, който пострада след токов удар в басейн, разказа какво се е случило.

Соня е отишла с внука си и сестра му Сияна в басейн „Черен лебед“ в село Мечкарево край Сливен.

Преди да си тръгнат, към 18:45 часа, Соня вижда как едно момче прекарва някакъв кабел, а внукът й моли баба си да отиде за последно да се гмурне. Тя му разрешава и започва да облича Сияна.

Преди това, към пет часа, когато Тони минава покрай шезлонгите, усеща, че го удря ток, но баба не му повярвала.

Когато си тръгваме, и за последно, когато Тони се гмурна, точно в кокалчето го удари ток. Тони се изви като дъга и изпищя на умряло. Устните му бяха бледи, краката си ги чувстваше вдървени и пищеше, започна Соня.

Управителката ми каза, че не може да се свържем със 112. А на мен батерията на телефона ми беше паднала. До мен братовчедките, и те уплашени, на никой не му идва на акъла да се обади. Тони ми каза, че го е ударил ток. Той седна на прага на басейна и когато седна на прага, изкриви крака и ръце, и падна на земята, допълни бабата.

Разбрах, че кабелът в басейна е бил свързан с машина на почистване. Управителката пък ми каза, че не знае кой е собственик на басейна. Тя дойде на мястото и ми каза: Госпожо, случват се такива неща. Аз подадох жалба, тъй като от персонала не се държаха нормалнто и не показаха хуманност. Ако го бяха направили, нямаше да подам съдебен иск. Слава богу, Тони е добре. Когато дойдоха от Спешна помощ, му направиха кардиограма, измериха му и сатурацията. Заведоха го и с линейка в шокова зала, много бързо реагираха, каза още по Нова Тв Соня.

