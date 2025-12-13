Бабиш: Чехия няма да даде нито пари, нито гаранции за Украйна

кадър YouTube

Чешката република няма да поеме никакви гаранции за финансирането на Украйна, заяви днес новоизбраният чешки премиер Андрей Бабиш, който ще поеме властта в понеделник, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според Бабиш Европейската комисия трябва да намери алтернативни начини за подкрепа на Украйна.

Очаква се лидерите на страните от ЕС да обсъдят идната седмица схема за заем за Украйна, която ще използва замразените руски активи, но ще включва и национални гаранции.

„Няма да поемем гаранции за нищо, нито ще инвестираме средства“, заяви Бабиш във видеоматериал, публикуван в социалните мрежи.

Европейската комисия представи безпрецедентно предложение за използването на замразените руски активи или за сключване на заеми на международните пазари, за да се съберат средства, които са спешно необходими на Украйна.

ЕС вчера замрази за неопределен срок руските активи в Европа, за да гарантира, че Унгария и Словакия, чиито правителства са приятелски настроени към Москва, няма да могат да попречат средствата на стойност милиарди евро да бъдат използвани в подкрепа на Украйна.

