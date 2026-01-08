Бачев отмени уволнението на директора на националната филмотека Антония Ковачева

Фейсбук

Министерство на културата отменя уволнението на Антония Ковачева като директор на Българската национална филмотека (БНФ), след като кино гилдия се надигна и заяви категоричното си насъгласие с отастрняването на дългогодишния директор.

"Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека (БНФ), Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ", гласи съобщението на министерството на Мариан Бачев, предаде БГНЕС.

От там обясняват още, че решението е взето с оглед осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд.

Министерството на културата остава ангажирано с провеждането на прозрачна конкурсна процедура съгласно законовите изисквания и с поддържането на открит диалог с професионалната общност в интерес на устойчивото развитие на културните институции в Република България.

По-рано Българската национална филмотека обяви протест: "Ние, служителите на БНФ, няма да позволим на правителството в оставка да назначи неквалифицирана политическа марионетка в последните си дни! Настояваме за отмяна на решението за освобождаването на директора Антония Ковачева, както и за обявяване на прозрачен конкурс за назначаване на неин легитимен наследник".

