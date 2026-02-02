Бачорски: Ако нямаме представител на "Евровизия", никой няма да разбере, че България не е била там

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Безпощадният предател в „Трейтърс“ направи убийствен коментар по актуална тема – омразата, която много българи показаха към Дара, след като стана ясно, че тя ще представя България на „Евровизия 2026“.

Когато има някой, който е недоволен, естествено, той е най-гласовития, и тия хора са най-чути, защото ония доволните и щастливите, те не говорят особено много. А това и в бизнеса е масова практика. Аз нямам никакъв проблем с хейта, даже ми се отразява изключително добре, започна Даниел Бачорски.

По темата с Евровизия, поздрави на Дара, страхотна, но аз имам обаче друга гледна точка. Тя е, че в последните около 100 години в Евровизия, мисля, че не сме направили почти нищо, и смятам, че ако следващите 10 години от нашата страна никой не се появи в този турнир, така ще го нарека, мисля, че никой няма да разбере, че България не е била там, допълни той.

Смятаме, че трябва да сме крайно експериментални, и че може би трябва да правим едни такива много рискови поведения в Евровизия, с които евентуално както казват старите баби да хванем дикиш, заяви още в „Преди обед“ Бачорски.

