Бачорски побесня: Няма да мълча

Кадър Ютуб

Известният български предприемач и публична фигура Даниел Бачорски разтърси социалните мрежи с ново, емоционално видео. В него той постави категоричен ултиматум към всички, които се опитват да го замесват в нечисти дела, обявявайки война на два конкретни сектора, предаде Блиц.

С категоричен тон Бачорски отсече:

"Няма да бъда свързан с политика и хазарт – НИКОГА!"

Бачорски призна за "шокиращо примамливи" предложения

В емоционалното си изявление предприемачът призна, че през годините е получавал "шокиращо примамливи" предложения – както от политически среди, така и от хазартния бизнес, при това за огромни суми. Той обаче категорично е отхвърлил всяко едно от тях.

Бачорски подчерта, че неговата сила е в труда и принципите му.

"Никога не съм се мълчал. Винаги съм отстоявал това, което мисля. И продължавам," заяви той, добавяйки, че работи денонощно и не желае името му да бъде замърсявано.

Патриотизмът като ежедневен личен избор

Бачорски не се ограничи само до отказ от хазарт и политика, но отправи и силно послание относно патриотизма, което дефинира като личен, ежедневен избор:

"Патриотизъм е да работя тук, да правя бизнес тук и да гледам трите си деца тук – в България. Не да бягам навън."

Предприемачът заяви, че вярва в модерна, силна и свободна България и се бори за бъдещето на страната по свой собствен начин.

В края на видеото той отправи призив към зрителите: "Борете се за България. Искам децата ми – и техните деца – да живеят тук. Бъдете здрави и Бог да ви пази."

Посланието събра хиляди реакции и засили въпросите какво предстои за един от най-коментираните български предприемачи в светлината на тези категорични позиции.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!