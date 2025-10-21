Бачорски пред развод заради Мая в "Трейтърс"

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Златното ни момиче Мая Пауновска направи тежък избор в „Traitors: Игра на предатели“. Тя вече е предател заедно с Даниел Бачорски.

Бачорски я избра да стане негов съюзник, след като изхвърли Неве от играта.

Бачорски заяви, че заради избора си е възможно жена му да поиска развод. Все пак той пое риска и избра Мая.

Бачорски се застрахова в ефира, като каза, че я иска само за партньор в предаването.

Двамата извършиха и първото си убийство. Тяхната жертва се оказа журналист.

Когато разбра, че е поканена на тайния конклав, Мая бе категорична, че ще откаже да бъде предател, което означаваше, че играта за нея приключва. Впоследствие обаче тя се обърна на 180 градуса.

„Поставям ти ултиматум. Или се включваш в моя отбор, или те убивам тук и сега. Имам нужда от очи, акъл и чар“, каза й Бачорски.

Без да се замисля много, Мая се съгласи да играят заедно.

Приемам. Ти си единственият предател, на който не бих отказала. С голяма радост ще мина в отбора на предателите. Всичко за мен започва отначало, аргументира решението си по бТВ Мая.

Впоследствие тя и Даниел отрязаха главата на Антон Стефанов, и той напусна формата.

Журналистът обаче призна, че е очаквал това решение.

Не бях отборен играч. Предателите искат да привлекат към тях Владо Николов, предположи Антон на изпроводяк.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!