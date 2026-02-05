Бачорски с перука по bTV: Четирима души мълчат, аз си тръгвам

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Бизнесменът и риалити звезда Даниел Бачорски се появи в „Преди обед” по bTV с перука в ярък оранжев цвят. Ефектният атрибут веднага прикова вниманието на зрителите, но скоро самият той призна, че май е допуснал грешка.

Водещите на предаването се опитваха да вървят по сценарий, но усещаха, че абсурдният вид на един от седмичните им коментатори прави задачата им почти невъзможна.

Оля Малинова започна темата, че според изследване българите са по-скоро оптимисти за бъдещето, след което Бачорски продължи с думите, че вярва в тази статистика, защото самият той е оптимистично настроен. След изказването му последва пауза.

„Четирима души мълчат, аз си тръгвам”, заяви риалити звездата, но все пак остана в студиото.

„Каквото и да кажа с тази перука, ще звучи несериозно”, добави Бачорски и малко след това буквално се закле, че никога няма да стане депутат и да се занимава с политика.

„Никога не казвай „никога”, след 15 години може да си президент”, отвърна му Яна Донева.

„Президентът не е точно политик”, каза той на свой ред, а останалите се пошегуваха, че ако ходи с тази перука, направо си е сигурно, че ще стана „обединител на нацията”.

