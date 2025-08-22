Бъчварова: "Хамас" вече не е същия след ударите на Израел

Редактор: Недко Петров

Бенямин Нетаняху установи контрол върху цялата територия на Газа. В момента се изчислява на 85% присъствието на Израел там, и се смята, че Израел може да постигне още около 20%, които да бъдат овладени. Това е много важно условие за Израел за да постигне целите си, а те са две - освобождаване на заложниците и демелитаризирано отстраняване на „Хамас“ от Газа.

Това заяви бившият ни посланик в Израел Румяна Бъчварова.

В Газа има 60 000 израелски войници и 20 000 резервисти, което е изключително голям брой за Израел, и означава активно военно и човешко присъствие. Веднага обаче правя уточнението, че „Хамас“ вече в резултат на ударите и активността на Израел, е доста децентрализиран. Това е съвсем нова обстановка и нова задача пред централното командване на „Хамас“, добави тя.

Това е организация, която много години е изграждана и подготвена, и в нея включвам почти цялото население по някакъв начин. В момента, в който лидерите на „Хамас“ бяха елиминирани и изчезнаха, се появиха техните наследници. А при невъзможността да има наистина централно ръководство, оперативно ръководство, те са тренирани да действат самостоятелно, каза още в „Твоят ден“ Румяна Бъчварова.

