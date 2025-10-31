Бъчварова: Ново начало присъства на брифингите, за да свикнат хората, че е част от управлението

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

След изборите в Пазарджик ДПС не е влязло във властта, не видяхме смяна на министри, но видяхме друго - на пресконфиринциите, на които се обявяват решения, винаги седят представители на ДПС - Ново начало. По този начин според мен всички свикват и приемат за нещо нормално, че ДПС вече е в управлението по един легитимен начин, но пак с мтного въпросителни, защото не знаем за какво са се разбрали след изборите. Но е факт, че тази политическа сила е вече официално част от вземането на решения.

Това коментира пред бТВ Румяна Бъчварова, бивш вътрешен министър.

Участието на Ново начало в управлението по този начин носи стабилност, но това не значи че ще премахне всички възражения срещу това управление. Има наслояване на обществено напрежение и недоволство и няма гаранции, че то няма да се отключи в един момент. Не смятам, че това ще успокои политическия живот вбъдеще, коментира тя.

Няма начин това да не се отрази и на другите партии в управлението. Голямата сила е в хората, които не гласуват, не се знае те какво ще решат. Когато дойдат следващите избори, ще има едно активизиране и ако има промяна в нагласите, ще можем да ги видим по-ясно, коментира Бъчварова.

Лидерството е процес, нужна е общност, а това аз в момента не го виждам, посочи тя в отговор на въпрос дали ако Румен Радев направи партия, ще е заплаха за управляващите.

