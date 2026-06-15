Бъчварова за сделката между САЩ и Иран: Нещата се връщат в изходна точка

Стопкадър БТВ

Както винаги в този регион, решенията се вземат трудно. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият посланик в Израел и бивш началник на кабинета "Гюров" Румяна Бъчварова във връзка със споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на войната.

Светът се надява споразумението да се случи, защото това означава освен спиране на военните действия, разблокиране на търговията и спад на цените на петрола. Но това не е решение на проблема – нещата се връщат в положението отпреди началото на войната. В Израел не са доволни от това и не не заем какви ще бъдат последиците, заяви Бъчварова.

В Иран има въодушевление по отношение на управляващите, а в Израел е обратното – има неудовлетворение, че целите не са постигнати. Твърдеше се, че целта беше да бъде сменен режимът в Иран, а ще се окаже точно обратното – той ще бъде укрепен, добави тя.

Натискът върху Нетаняху от страна на неговите коалиционни партньори е много силен и в този смисъл не вярвам да се успокоят нещата, защото не знаем какво е договорено за Ливан. Само след няколко месеца в Израел има избори и коментаторите казват, че за първи път от 3 г. има шанс властта да бъде сменена, а отттам и подходът за сегашната ситуация. Затова Нетаняху се опитва да изведе нещата дотам, че да изглежда като победителят, който дава на Израел това, което искат гражданите, посочи бившият посланик в Израел.

Румяна Бъчварова увери, че подписаното от кабинета "Гюров" споразумение с Украйна е изцяло в полза на страната ни, пише novini.bg.

То не е идеологизирано по никакъв начин и дава възможност на страната ни да се включи в процеси, които се случват и ще се случват в Украйна, Има възможност за български фирми да търгуват с Украйна, да има сътрудничество. Украйна е една държава, която изключително много напредна с дигитализацията, с производството на дронове, изцяло промени начина, по който се води една война. В този смисъл изявлението на военния ни министър, че спираме да подпомагаме Украйна беше много учудващо. Обяснявам си го с това как отново външната политика се използва за вътрешнополитически цели, каза още Бъчварова.

Редактор "Екип на Петел",

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