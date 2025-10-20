Бъдещ лекар от протеста: Разбрахме, че и дъното има мазе

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Млади лекари, специализанти и студенти по медицина протестират шест месеца с искане за достойни възнаграждения. По бТВ студентката Василена Димитрова обясни какво са постигнали за това време.

За тези шест месеца разбрахме, че и дъното има мазе. Ние се молим за една надежда, а те я погребаха. Това символизирахме и с ковчега на последната ни демонстрация на протеста. Те погребаха нашата надежда за бъдещето тук, започна Василена.

Последната няма надежда, че нещо може да се случи.

Нашите срещи в парламента се отменят, и миналата седмица се отмениха за пореден път. Тази седмица има насрочена среща в сряда, но най-вероятно и тя ще се отмени. Тоест, няма чуваемост, диалогът не върви, и съответно ние нямаме надежда, че до края на този месец ще се случи нещо, така че ние да бъдем предвидени в бюджета за 2026 година, добави тя.

Последва намеса на Цветанка Ризова. Водещата припомни, че протестиращите искат стартовата заплата на лекар без специалност да бъде 150% от средната работна заплата в страната, и припомни няколко отговора, които са получили.

Единият е да ходите при Радев, да ги търсите. Другият, да ни помолите да не пътуваме до Гърция, а да пътуваме до нашето Черноморие. Другото е да ходите в Сицилия, за да си внесем ние лекари, а третото е, че Здравната ни система не се крепи на Вас. Кой от тези отговори, ви се струва най-логичен от политиците, попита Ризова.

Не смятам, че който и да е той, има нужда да бъде коментиран. Смятам, че са нелепи изказвания. Ние ще продължим да се молим за надеждата за бъдещето, и ако тя не се случи, ще потърсим развитието си някъде другаде, отговори в „Лице в Лице“ Василена Димитрова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!