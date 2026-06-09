Бъдеще в родината: Статистиката показва, че българите, които се завръщат у нас, са повече от заминаващите

Кадър Нова нюз

България продължава да привлича повече хора, отколкото губи, заяви Адриан Николов от Института за пазарна икономика в ефира на „Социална мрежа“ по Нова нюз. По думите му от новодошлите в страната 17 300 са българи, завърнали се в родината си, 6800 са граждани на други държави от Европейския съюз, а 20 500 идват от страни извън Общността.

„Още през 2019 г. икономическото развитие и пазарът на труда в България позволяваха по-малко хора да напускат страната и повече да се връщат“, посочи Николов. Според него пандемията е ускорила този процес, като много българи са предпочели да се върнат при семействата си. Той отбеляза, че положителният миграционен прираст е отчетен в различни части на страната.

Експертът обърна внимание и на нарастващия брой работници от държави извън ЕС. „По-скоро говорим за допълване на местната работна сила, а не за изместване на българските работници“, подчерта той.

Николов посочи още, че България все още не използва пълноценно възможностите за привличане на висококвалифицирани кадри чрез европейската „Синя карта“. „Германия издава около 30 000 сини карти годишно, а в България те са около 500“, каза той.

Според икономиста икономическият растеж, заедно с доброто качество на институциите и предвидимата бизнес среда, ще бъдат ключови за задържането и привличането на хора в страната.

Редактор "Екип на Петел",

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