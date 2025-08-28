Бъдещето на музея на Ван Гог в Амстердам под въпрос

Снимка: Пиксабей

Музеят на Ван Гог в Амстердам може да бъде затворен в близко бъдеще, ако нидерландското правителство не отпусне допълнителни средства за план за поддръжка на стойност 104 милиона евро, предаде БТА, позовавайки се на АФП.

От известния музей съобщиха, че не са в състояние да финансират мащабния план за "основен ремонт и мерки за устойчивост", който трябва да започне през 2028 г. и да продължи около три години.

Музеят на Ван Гог е готов да използва собствени ресурси, за да покрие очакваната загуба на приходи в размер на 50 милиона евро по време на частичното затваряне, както и да съфинансира работата.

Въпреки това от музея считат, че за изпълнението на този план е необходима годишна държавна помощ в размер на над 11 милиона евро.

"Това е последното нещо, което искаме, но ако стигнем дотам, ще трябва да затворим сградата", посочва институцията.

Министерството на културата обаче смята, че отпуснатата настояща субсидия в размер на 8,5 милиона евро е достатъчна, за да покрие необходимите разходи за поддръжка.

Музеят на Ван Гог е една от големите туристически атракции в столицата на Нидерландия, като от откриването си през 1973 г. досега е привлякъл близо 57 милиона посетители.

Сградата на музея, в която са изложени няколкостотин творби на художника, включително и прочутите му "Слънчогледи", никога не е била предвидена да приема толкова много посетители. Постройката е в лошо състояние и се нуждае от значителни инвестиции, за да се гарантират безопасността и достъпността й за публиката.

Семейството на художника сключва споразумение с нидерландското правителство през 1962 г. за изграждането и поддържането на музей, за да се избегне разпръскването на творчеството на Ван Гог.

