Бъдещи Хорейшио се запознаха с работата на криминалистите във Варна

Снимка: ОДМВР-Варна

Ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ се запознаха с работата на криминалистите от ОДМВР – Варна. Служители на варненската полиция проведоха образователна среща с ученици от 4 „А“ клас на училището, намиращо се в квартал "Владиславово".

Темата на срещата беше „Събиране на веществени доказателства“. По интересен и достъпен начин децата се запознаха с работата на полицейските служители и научиха как експертите откриват и събират следи от местопрестъпление, съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.

В инициативата участваха инспектор Силвия Жекова от Детска педагогическа стая и инспектор Илиян Илиев от БНТЛ към ОДМВР – Варна, които представиха част от дейността на криминалистичната лаборатория.

Учениците, сред които може да е и бъдещият Хорейшио Кейн, проявиха голям интерес, зададоха много въпроси и с любопитство научиха повече за работата на полицията.

