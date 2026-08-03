Бъдещите магистрали у нас ще се дават на концесия

Снимка: Булфото, архив

Предстои проектирането и изграждането на около 800 километра нови пътища и магистрали, като бъдещите трасета ще бъдат изграждани чрез концесии. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на инспекция в Бургас и среща с представители на общините.

По думите му държавата няма финансовата възможност сама да финансира изграждането на всички нови магистрали.

„Ще бъдат дадени на концесия пътища, които не са построени, тоест ще бъдат дадени пътища, които тепърва ще се построяват. Защото държавата няма възможност да финансира тези магистрали, които тепърва трябва да бъдат построени“, заяви Шишков.

Той обясни, че държавата първо ще подготви необходимата документация за проектите.

„Ще направим проектите, ще направим подробните устройствени планове, ще направим отчуждаването и ще намерим концесионерите, които ще построят пътищата и ще ги експлоатират и поддържат следващите 30 години“, каза министърът.

Шишков посочи още, че при финансирането на общинските обекти вече е въведен ясен критерий, а сред приоритетите са решаването на проблемите с довеждащите водопроводи и пропуските в кадастралните карти.

„Проблемите с довеждащите водопроводи са едно от нещата, по които тепърва ще започне промяната. Много са проблемите в държавата. В голямата си част сме абсолютно подготвени“, заяви той.

По думите му всички кметове поставят въпроса за изграждането на автомагистрала „Черно море“, а държавата ще подкрепи инвестициите в инфраструктура.

„Ще помогнем да бъдат завършени устройствените планове на 52 общини“, каза още министърът.

Шишков отправи критики и към прокуратурата, като заяви, че в продължение на пет години не е реагирала на подадени сигнали за нарушения, посочва Дарик.

„Прокуратурата пет години не реагира по никакъв начин на всички злоупотреби, които аз лично съм подал. Те са ясно написани. Част от тях се мерят с линийка. Защо никой не коментира, когато бяхме така любезни да подадем сигнал за всички злоупотреби? Когато коментирахме, че няма магистрали, че асфалтът ни е по-тънък...“, каза той.

Редактор "Екип на Петел",

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