Бъдете внимателни, когато влизате в морето на юг

Редко Петров

Стопкадър Нова Тв

Валежите спират днес и температурите тръгват нагоре. Преди обяд повече облаци и кратки валежи ще има на изток. Следобед облаците и там ще се разкъсат.

Почти навсякъде слънцето ще успее да се покаже и северния вятър ще отслабне. След прохладното утро температурите днес бързо ще се повишават и очакваме максималните да достигат от 27 на североизток до 33 градуса в крайните югозападни части.

По Черноморието до обяд ще е предимно облачно, но по-късно през деня ще има и слънчеви часове. Температурите ще се повишат до 27, 28, а водата все още ще е с приятните 26 градуса. Морето обаче ще е бурно, особено в южната му част.

В планините ще бъде доста хладно, като по-високите райони ще е и ветровито. В масивите на запад ще е слънчево, докато в централната част на Стара Планина и Родопите ще има и превалявания. Температурите по най-високите върхове ще достигат около 10 градуса.

В четвъртък времето у нас ще е слънчево и затоплянето ще продължи. В последния почивен ден от тази седмица се очакват температури до 36, 37 градуса. Следобед обаче на места в северните и западните райони ще превали и прегърми.

През почивните дни, както и в началото на новата седмица, ще остане предимно слънчево, но по-хладно. Условия за кратки следобедни валежи ще има в планините и в Източна България, заяви по Нова Тв Никол Станкулова.

