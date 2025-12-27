Бъдете внимателни с банкнотата от 500 евро

Снимка Пиксабей

Голяма опасност дебне българите с въвеждането на еврото.

Съществуват две серии банкноти. Първата серия се състои от седем различни купюри: 5 евро, 10 евро, 20 евро, 50 евро, 100 евро, 200 евро и 500 евро. Втората серия, наречена "Европа“, се състои от шест купюри и е завършена с емитирането на банкнотите от 100 € и 200 € на 28 май 2019 г.



Серия "Европа“ не включва банкнота от 500 EUR и от 27 април 2019 г. тя вече не се емитира. Банкнотите от първата серия, пуснати за пръв път в обращение през 2002 г., постепенно се заместват от банкнотите от серия "Европа“. Всички евробанкноти са законно платежно средство навсякъде в еврозоната.



Банкнотите се произвеждат посредством сложна печатна технология, а защитните им елементи позволяват те да бъдат лесно различавани от фалшификатите. Защитните елементи са различни в зависимост от купюрата.



Тук са представени най-лесно разпознаваемите защитни елементи. Всички купюри съдържат релефен печат, воден знак, осигурителна нишка и цифри, допълващи се срещу светлината. Купюрите от 5, 10 и 20 евро допълнително имат и холограма, както и златисто-перлена ивица. Купюрите от 50 €, 100 €, 200 € и 500 € съдържат, освен общите за всички купюри защитни елементи, и холограма, както и число с променящ се цвят, пише plovdiv24.bg.

