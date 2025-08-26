Багер скъса газопровод в Пловдив

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

При изкопни работи с багер в Пловдив е пръснат газопровод, това съобщи Нова телевизия. При инцидента няма пострадали, но се е наложило всички предприятия, които са в района на аварията да спрат машините си и да не извършват никакви дейности с огън.

На мястото веднага е дошъл екип на доставчика на газ, който е спрял теча, а към момента аварията е отстранена окончателно.

Свидетели на инцидента разказаха пред телевизията, че първо са се чули гръм и свистене, а след това се е усетила силна задушлива миризма. Работниците на обета са се разбягали. Някои твърдят, че неотдавна е имало подобен друг подобен случай.

