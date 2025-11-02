Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Кадър БНТ

Багер е влязъл в бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна", съобщиха зрители на БНТ.

Собственикът на комплекса заяви пред "По света и у нас", че извършва ремонтни дейност, за които има необходимите разрешителни.

В началото на лятото миналата година Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. Не успя да се върне в Бояна, тъй като собственикът на комплекса в столичния квартал обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.

През април Доган се опита да се върне в комплекса на "Стар Беловодски път", но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!