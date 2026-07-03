Багерист пропадна с машината си в изкоп край село Лозен и загина

Снимка Булфото, илюстративна

Голяма трагедия е станала в българско село.

Багерист е загинал при тежък инцидент по време на изкопни работи за добив на инертни материали в землището на село Лозен. Мъжът, който е от град Септември, е пропаднал в дълбок изкоп заедно с управляваната от него машина.

Сигналът за произшествието е подаден в късния следобед вчера, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната от Септември. Заради това, че изкопът е бил пълен с вода, спасителните действия са били силно затруднени и тялото на мъжа не е могло да бъде извадено.

Днес специализиран екип от водолази продължава операцията по изваждането на багера и загиналия работник от наводнения изкоп, пише Блиц.

По случая е уведомена прокуратурата, която е започнала разследване. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства и причините, довели до фаталния инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

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