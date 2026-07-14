Баклаян: България няма проблем с данъците. Има проблем с начина, по който харчи парите ни

Кадър "България Он Еър"

На фона на обществените дебати около държавния бюджет, дефицита, държавния дълг и бъдещето на данъчната политика, финансовият експерт Макс Баклаян призова разговорът да бъде насочен към по-важния въпрос – как държавата управлява средствата, които вече събира. Според него България има нужда от реформи, които да повишат ефективността на публичните разходи, да стимулират икономическия растеж и да създадат по-добра среда за инвестиции и развитие.

По думите на финансовия експерт Макс Баклаян бюджетните дефицити няма да бъдат решени само с повишаване на данъците. Той отбеляза, че първо държавата трябва да покаже, че управлява ефективно средствата, които вече събира.

„Ако една каца е пробита, няма значение колко вода наливате в нея – тя никога няма да се напълни. България първо трябва да запуши течовете в публичните си финанси и едва след това да говорим за нови данъци“, коментира финансовият експерт.

Според него първата голяма реформа трябва да бъде оптимизация на държавната администрация и цялостен преглед на разходите.

„Държавата трябва да си зададе един прост въпрос – кои структури създават реална стойност и кои просто харчат публичен ресурс. Всеки човек, който премине от неефективна държавна структура към частния сектор, престава да бъде разход и започва да създава приходи чрез данъци и осигуровки“, каза още той.

Втората голяма стъпка според Баклаян е ограничаването на разхищението на публични средства.

„В бюджета има много разходи, които просто се прехвърлят от година на година без никой да измерва дали носят резултат. България трябва да започне да управлява бюджета като успешна компания – всяка похарчена сума трябва да носи измерима стойност“, допълни Баклаян.

Финансовият експерт е категоричен, че преди да се обсъждат по-високи данъчни ставки, държавата трябва значително да подобри събираемостта и да изсветли сивата икономика.

„Не е справедливо хората и компаниите, които плащат всичко до последната стотинка, постоянно да бъдат натоварвани за сметка на онези, които работят в сивия сектор“, прибави той.

По думите му плоският данък не бива да бъде променян, тъй като подобна мярка ще удари най-вече работещите хора и средната класа.

Ако все пак се стигне до необходимост от увеличаване на приходите, според него това трябва да стане чрез данъци върху потреблението или върху реалния лукс, а не върху труда.

„Може да се обсъжда по-високо облагане на луксозните автомобили, скъпите имоти или въвеждането на по-висок данък за третия, четвъртия и всеки следващ имот. Това е много по-справедлив подход от наказването на хората, които работят и си плащат данъците“, добави финансовият експерт.

Според Макс Баклаян дебатът за държавния бюджет не трябва да се свежда единствено до размера на дефицита или новия държавен дълг. Истинският въпрос е дали бюджетът създава условия за икономически растеж, инвестиции и по-високи доходи, или просто преразпределя все повече средства.

„Всеки лев, който държавата харчи, първо трябва да бъде изкаран от българските предприемачи и работещите хора. Затова бюджетът не може да бъде само списък с разходи. Той трябва да бъде план за развитие на икономиката“, обясни той.

Според него България има нужда от политика, която поставя акцент върху:

насърчаване на инвестициите и производството;

по-малко административни пречки пред бизнеса;

прозрачност при обществените разходи;

измерими резултати за всеки похарчен публичен ресурс.

„Не можем да говорим за финансова стабилност, ако всяка година разчитаме на все по-голям дълг. Не можем да говорим за просперитет, ако младите хора продължават да търсят реализация извън България. Истинската цел на бюджета трябва да бъде създаването на повече частни инвестиции, повече работни места и по-висока производителност“, каза той.

Макс Баклаян призова дебатът за бюджета да излезе от рамките на политическото противопоставяне и да се води около един основен въпрос: как България да стане по-богата държава, а не просто държава с по-големи разходи.

По думите на Макс Баклаян България се нуждае от реформи, а не просто от повече данъци.

„Ако намалим неефективните разходи, ограничим разхищението, повишим събираемостта и стимулираме повече хора да работят в реалната икономика, бюджетът ще стане значително по-здравословен. Истинският въпрос не е как да съберем повече пари, а как държавата да харчи по-разумно тези, които вече получава“, заяви той.

В заключение финансовият експерт подчерта, че добрият бюджет не се измерва с това колко харчи държавата, а с това колко повече възможности създава за своите граждани и бизнес.

Макс Баклаян е на разположение на медиите за допълнителни коментари или участия по темата.

Редактор "Екип на Петел",

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