Баклаян: Задава се много сериозна имотна криза в България

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Сделките с жилища намаляват с близо двайсет процента

Жилищният пазар в България отчита значителен спад на сделките с между 15 и 20 процента от началото на годината, докато цените на имотите продължават да бъдат сред най-високите в Европейския съюз. Експерти в сферата на недвижимите имоти и финансите предупреждават за наближаваща криза, въпреки че банковото кредитиране в страната остава стабилно и не показва признаци на забавяне, съобщават от NOVA.

Според консултанта по недвижими имоти Добромир Ганев, настоящият спад е напълно логичен след продължителния период на пазарен растеж. По думите му общият спад на сделките е около 15 процента, а при жилищните имоти той достига близо 19 процента.

„Няма как да се отрече, че след толкова дълъг период на постоянно покачване на обема от сделки поне с две години, това беше предвидимо и очаквано. Съпътствано е и от повишаването на цените в последните четири години“, посочва Ганев.

Въпреки че някои водещи брокерски агенции отчитат ръст през второто тримесечие спрямо първото, икономистите определят това по-скоро като сезонен ефект. Пролетта традиционно е по-активен период за пазара на имоти, но това увеличение не успява да компенсира натрупания годишен спад.

Кредитирането продължава без забавяне

На фона на охлаждащия се имотен пазар, банковото кредитиране засега не показва признаци на забавяне. Кредитният консултант Елена Михайлова отбелязва, че тенденцията при заемите остава възходяща.

„Наблюдаваме точно обратното - кредитиране без спад. Ние сме една от страните в Европейския съюз с най-бързо покачване на цените на имотите“, заявява Михайлова.

В същото време високите цени все по-често се оказват сериозна пречка пред купувачите. Според Михайлова кандидат с нетен месечен доход от 1 500 евро, който не разполага със средства за самоучастие и покриване на съпътстващите разходи, на практика няма шанс да получи жилищен кредит при сегашните пазарни нива.

Най-категоричен в прогнозите си за бъдещето на пазара е финансовият анализатор Макс Баклаян, който предупреждава за задълбочаване на негативната тенденция.

„Задава се много сериозна имотна криза - нещо, за което говорим от много години. За първото тримесечие имаме 7 000 сделки по-малко спрямо 2025 година. За второто тримесечие сме загубили 10 000 сделки“, категоричен е той.

Според анализатора след няколко месеца определението „охлаждане“ вече няма да бъде достатъчно. „След няколко месеца за охлаждането ще говорим като за криза“, прогнозира Баклаян.

Добромир Ганев допълва, че фактори като ниските лихви и вътрешната миграция продължават да подкрепят търсенето, но през следващите месеци основен фактор ще бъде увеличаващото се предлагане на вторичния пазар, което може да окаже по-сериозно влияние върху цените и динамиката на сделките.

Редактор "Екип на Петел",

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