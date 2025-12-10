Бакуревич: Варна ще има три отбора в елита

Стопкадър Ютуб

Собственикът на Фратрия изрази увереност, че отборът ще влезе в елита и за пореден път изключи възможността за обединение със Спартак Варна.

Много ми хареса отговора, който даде на този въпрос за обединение нашия капитан Сашо Цветков след последния ни мач с Хебър. Когато го попитаха за това, той каза: Следващата година във Варна ще има три отбора в А група. Това е и моят отговор на този въпрос. Значи, догодина нека да очакваме всички варненци, три отбора в града да играят в А група. Засега няма никакви индикации, че ще има някакво сливане или под някаква друга форма обединение между Фратрия и Спартак, така че тази тема не е предмет на разговор, заяви Виктор Бакуревич.

Той обаче изрази задоволство от ползотворното сътрудничество между „братлетата“ и „соколите“, и разкри как успяват да поддържат в добро състояние терена на стадион „Спартак“, на който Фратрия играе домакинските си срещи.

Имаме човек във Фратрия, който прави всичко възможно да може да се играе добър футбол, дори когато времето е лошо, както през последната седмица във Варна. Този човек е работил преди в Спартак, казва се Цецо, и сега на практика помага и на двата клуба. Той работи с ръце и с различни инструменти, но аз не разбирам от това нещо, за да навлизам в тънкости от неговата дейност. Той поддържа и тренировъчния ни терен в Белослав, и това е абсолютно човешки фактор и нищо магьосническо няма, допълни Бакуревич.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!