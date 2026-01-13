Балабанов: Отговорихме на очакването на нашите избиратели, един ден ще се оценяват хубавите неща

Булфото

Избирателят на ИТН е нормален човек, който иска съществуващата нормалност да продължи в България, каза в интервю пред БНР депутатът и секретар на партията Станислав Балабанов.

"Виждаме какво се случва в Брюксел, до сградата на ЕП не е хубаво вечер да се ходи пеш, вижте какво става в САЩ и европейски държави по отношение на разделяне на обществата и извратен тип ценности. ИТН е онзи консервативен модел в България, който ще осигури търпението в обществото да остане нормално", заяви той в предаването "12+3".

На въпроса какво мислят избирателите на ИТН, той посочи, че това ще се види от резултатите на предстоящите избори. Балабанов бе категоричен, че ако президентът връчи третия мандат на тях, те ще го върнат.

Според него повечето хора, участници в анкетата на репортер на БНР, са разбрали какво добро е направило това управление – влизане в Шенген и в еврозоната.

Балабанов припомни, че в кампанията на предишните парламентарни избори през 2024 г. ИТН са били в много градове и тогава "наративът беше единствен – правителство на всяка цена, за да се спре спиралата от избори":

"Нямаше стабилност, пари на вятъра отиваха и никой не носеше отговорност.

ИТН беше елементът, който гарантира да се създаде правителство и България имаше редовно правителство. В рамките на година успяхме да отговорим на очакването на нашите избиратели. Ясно знаехме каква ще бъде цената още в навечерието. Имахме 2 варианта. Първият - картината в електорален план не се беше променила, ГЕРБ пак беше първа политическа сила. И знаехме, че рано или късно ще дойде моментът, в който ИТН трябва да решава дали да хвърли държавата пак под влака – пак избори, или да постъпим държавнически. Само един политик искаше предсрочни избори в началото на 51-вото НС - Делян Пеевски. Затова избрахме второто".

И призна, че ИТН не е очаквал пълен мандат, но не и 11-месечен.

"Правителство се създава за пълен мандат и погледите бяха към пълен мандат, но никой от нас не е очаквал, че ще се случи. Бяхме се устремили към важни неща и влизахме в рискова ситуация. Хората не са те избрали, за да фигурираш в българската политика, а гласуват за някого да го управлява. Нагледахме се на кресливи политици като "Възраждане". Те вече нямат и политически теми, които да коментират. Вече правят вятър на микрофоните в НС, отмина темата с ковид-19, България е вече в сърцето на Европа, така че темата им приключи. Сега вече "Възраждане" не знам каква тема ще имат на следващите избори, може би ще тръгнат да вадят България от ЕС, което е опасно", посочи Балабанов.

В предаването "12+3" той коментира и решението за подаването на оставката на правителството и сподели, че има опит на площада като протестиращ и свободно изразяващ мнението си:

"Разбрахме посланието на хората, изградено на уникална и красива емоция, която заслужава уважение. Стана ни ясно, че поводът е бюджетът, а причините на площада са различни. За нас и мен стана ясно, че видимо не може да продължава така и трябва да се реагира тази красива енергия, да не прерасне в нещо друго – насилие. Нещо, което успяхме да съхраним, протестът беше мирен. На база на тази емоция беше ясно какво следва. Бяхме взели това решение. А в Съвета за съвместно управление нямаше противно мнение и решихме заедно да излезем и да обявим оставката".

А какви ще са щетите за ИТН от коалиционното управление с ГЕРБ Станислав Балабанов каза:

"Няма политик или политическа партия, която да е била на власт и да не носи негативи. Може би от позиция на времето, един ден ще се оценяват хубавите неща. Нормално е да се понесе електорална щета, но имаше по-важни неща, които свършихме. Сега хората, на база какво им се предоставя, доволни или не, ще го отсъдят на един избори. Ние няма от какво да се крием. Ще си направим силна кампания, а оценката ще дойде на изборите".

За проучването на социологическа агенция – ИТН са под чертата за НС, той заяви: "Докато грешно смятат, ИТН участва в две правителства. ИТН ще прави каквото трябва, а да става каквото ще. Има агенции, които слагат ИТН в 52-рото НС".

Относно промени в ИТН Балабанов обясни, че са лидерска партия и "докато Трифонов има желание да се занимава с политика, ИТН ще е инструмент в ръцете му за целите, които иска да постигне":

"Имаше една песен на Ивайло Вълчев, "черните ни дрехи крият колко бели са душите ни". Ако има необходимост от промени в ИТН, то е в ръцете на лидера на нашата формация"

