Балабанов: Размазаните от лицемерие лидери на жълтите павета ни обявиха война

Депутатът от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов се завърна в 7/8 TV. Тази вечер той отново води Студио Х, но преди да премине към ангажиментите, си позволи да захапе ПП-ДБ.

Токова е яко отново в това студио да ви кажа Добър вечер, защото това предаване винаги е имало една единствена функция - да бъде неудобно за лъжата и свободно за фактите и истината. Да, сега е малко по-различно, защото с колегата Йорданов сме и народни представители. Сложно е да си в парламента и да си в това студио, но пък когато срещу нас има желание за война от страна на размазаните от лицемерие лидери на жълтите павета, с огромно удоволствие сме готови за нея.

Това заяви Балабанов.

Тази арена тук в това студио ще послужи, за да ви показваме какво точно се случваше през последните години, и как удобно се правят опити то да се забравя. Да де, обаче ние помним. Вече съм си взел и аз една чаша, на тази чаша пише „It's time to remember“. Демек е време да си спомним, да я покажем хубаво какво беше и защо се случи. И защо е време да си спомня, защото имаше едни хора, които казваха следното: Обещахме промяна, но ситуацията е сложна. В главната роля ПП-ДБ. Хората, които в момента се опитват да откраднат тази прекрасна енергия от площада, за да вдигнат електорат с лозунги против партньорите си от сглобката, продължи той.

Неслучайно са на чашата, но пък помним, когато някога казваха: Никога с тях. После казаха: Само този път. После само заради стабилността, после само докато направим реформи, и накрая най-българската реплика: Ама, вие не разбирате ли сложността. Разбира се, че не разбираме. Ние сме чалгари, селяни, провалени журналисти. Вие пък сте солта на земята, опакована в шарена дъга. Обаче трябва да знае, че когато героят се оказва в неудобна сцена, не се сменя героя, сменя се жанра. От промяна към сглобка, от почтеност към техника на оцеляването. От няма да се случи към няма как иначе. От Пеевски е зло, до Пеевски се промени за добро, заяви още в 7/8 TV Станислав Балабанов.

