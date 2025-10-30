Балабанов си купи нова кола и я освети

Кадър Нова тв

Ритуалът стана на Димитровден

Нова кола точно на Димитровден подкара пловдивчанинът Станислав Балабанов, острие на Има Такъв Народ в Народното събрание.

Водосветът за здраве отслужи неговият тъст отец Петър Стефанов точно на християнския празник. Червеният лек автомобил "Фолксваген" беше паркиран в двора на благоевградската черква "Въведение Богородично", предаде struma.bg.

Докато отец Петър четеше молитвата и поръсваше колата със светена вода, спортно облеченият депутат държеше свещите.

Балабанов се венча преди 3 години за благоевградчанката Лилия, която е певица и двамата се познават покрай "Шоуто на Слави". Младото семейство има дъщеричка.

