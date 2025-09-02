Балъков: Нека футболистите ни оставят душите и сърцата си на терена срещу Испания

Снимка: Булфото

Легендата на българския футбол Красимир Балъков даде интервю пред телевизията на Българския футболен съюз по време на благотворителното събитие "Заедно за децата“ на стадион "Юнак“ в София.

Легендата коментира предстоящия мач срещу европейския шампион Испания на 4 септември от 21:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски“.

"Всички спортисти и музиканти са хора на изкуството, не правя разлика, когато става въпрос за благотворителност и се отнася за деца. Като влизах, видях доста голяма опашка, което е хубаво, защото хората трябва да си помагаме. Гордост е да носиш фланелката на националния отбор. С моите колеги сложихме добра основа за бъдещето на българския футбол, макар сега да не сме на това ниво, аз сега се надявам хората вътре, не само типичните фенове, а целият стадион да покаже една европейска култура, независимо как завърши мачът. Класите са различни, но ми се иска да видя отбор без страх, със самочувствие, без значение какъв ще е крайният резултат. Ако имаш любов към футбола и амбиция да я реализираш тази любов, това е пътят, който те води към успеха и постоянство в изявите.

Познавам Илия Груев от хлапе. Той е пример как любовта му към футбола и всекидневната работа, която аз съм виждал в продължение на дълги години, го довежда до това да се реализира в един от най-силните шампионати на Европа. Надявам се да има и късмет да расте нагоре. Виждам мисълта на човек, който знае какво прави на терена. Има талантливи футболисти, мога и други да дам като пример, но да не ги изброявам всички. По-важното е тези млади момчета да вярват в себе си. Ивелин Попов беше при мен в националния отбор. За съжаление, тогава беше комплицирана ситуацията. Аз го питах как е при него, как върви отборът и какво мисли за бъдещето, той е един от примерите от другото поколение, че човек може дълго да се задържи в професионалния футбол, след като има последователност. Винаги отвън е по-лесно да се говори, но Христо Стоичков има право. Ако искаш да си равностоен на тези топ отбори, все пак европейски шампион, трябва да нямаш страх, да имаш самочувствие, да дадеш всичко от себе си. Класите не можем да го преодолеем и да сме на тяхното ниво, но ако се раздаваш, публиката ще те подкрепя“, завърши Красимир Балъков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!