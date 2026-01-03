Балъков: Отиде си един от моите учители и ментори
Красимир Балъков също отдаде почит на Димитър Пенев
Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола!
Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие!
Несравним!
Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол!
Загубата е огромна!, пише той
