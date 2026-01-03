Балъков: Отиде си един от моите учители и ментори

Кадър Фб

Красимир Балъков също отдаде почит на Димитър Пенев

Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола!

Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие!

Несравним!

Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол!

Загубата е огромна!, пише той

