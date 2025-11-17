Балчишката полиция е с нов началник

Снимка: Булфото

Главен инспектор Йовко Димитров е новият началник на балчишката полиция. Той е временно преназначен на длъжността, уточняват от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Добрич.

През този месец Районното управление на МВР в Балчик е обявило график за прием на граждани от началника на РУ МВР Балчик в кметствата на населените места от общината. На 25 ноември от 10 ч. в село Кремена, същия ден от 11 ч. в село Дропла, посочва Радио Варна.

На 26 ноември 10 ч. е приемният ден за жителите в село Тригорци, а от 11 ч. за село Змеево. Районно управление – Албена също е обявило график - на 20 ноември от 10 ч. за село Рогачево и от 11 ч. за село Кранево.

