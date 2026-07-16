Българче спечели златен медал по математика в Япония

Снимка МГ "Баба Тонка"

Българският петокласник Георги Димитров спечели златен медал на финала на международното математическо състезание World Mathematics Invitational 2026, проведено в Чиба, Япония.

Новото отличие се добавя към впечатляващата му колекция от близо 100 медала, по-голямата част от които са златни.

Георги е ученик в Математическа гимназия „Баба Тонка“ в Русе. Той беше един от петимата български петокласници, класирани за финалния кръг на състезанието.

Във финала участваха талантливи ученици от десетки държави. България беше представена от 37 състезатели, които спечелиха общо 10 златни, 13 сребърни и 11 бронзови медала в основното състезание, както и три отличия Merit.

Успехът в Япония е поредната значима стъпка в математическия път на Георги, който започва още преди петия му рожден ден.

През 2019 г., когато е само на четири години, той учи ментална аритметика в SmartyKids Русе и участва в Националната олимпиада по ментална аритметика, проведена в София. Още на първото си голямо състезание печели сребърен медал.

Само три години по-късно Георги вече се изявява на международната сцена. През 2022 г. печели първо място на международно състезание по ментална аритметика.

Още преди да стане първокласник, той завършва всички шест нива по ментална аритметика. На по-малко от седем години вече успява да изчислява наум квадратен корен от четирицифрени числа.

През следващите години Георги продължава да участва в математически олимпиади и турнири в България и чужбина. През пролетта на 2026 г. печели и първо място на Националното състезание по финансова грамотност.

Особено силно е представянето му в международния турнир „Математика без граници“. През 2023, 2024 и 2025 г. той печели златните купи за най-висок сбор от точки.

На финала на турнира през юли 2026 г., сред близо 900 ученици от 11 държави, Георги завоюва:

златен медал в индивидуалното състезание;

златен медал в отборното състезание;

сребърен медал в надпреварата „Лодовико Ферари“;

купата за най-добре представил се петокласник;

специалното отличие „Легенда на турнира“.

Само дни по-късно следва и златният медал от Япония.

За полуфинала на World Mathematics Invitational Георги се подготвя самостоятелно. Задачите са на английски език и са съобразени с учебна програма, различна от изучаваната в България.

Зад международните му участия стоят постоянството му, подкрепата на неговото семейство и работата на учителите, които го насърчават още от ранна възраст.

Родителите му организират и сами финансират участието му в Япония, за да му дадат възможност да се състезава с едни от най-добрите млади математици от различни държави.

Историята на Георги показва, че ранният интерес към математиката, последователната подготовка и подкрепата на възрастните могат да превърнат любопитството на едно дете в устойчиви резултати на международно ниво.

SmartyKids България се гордее, че е част от първите му стъпки в математиката, и поздравява Георги, неговото семейство и преподавателите му за поредния голям успех.

Редактор "Екип на Петел",

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