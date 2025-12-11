Българи измамиха китайска фирма с фалшиви чипове

Пиксабей

Българи са измамили китайска фирма с фалшиви чипове за няколкостотин хиляди лева. Ощетена от финансовата измама е и компания от Великотърновска област, която е трябвало да изработи оригиналните електронни елементи. Икономическа полиция във Велико Търново работи и по два случая на прокарване в обръщение на фалшиви банкноти по 50 и по 100 евро.

Сигналът за крупната финансова измама е бил подаден и от китайската фирма, и от производителя от региона. Фирмата посредник получава парите от китайците и им изпраща боклуци, поясни пред БНР Сезгин Садъков, началник на Икономическа полиция в ОДМВР:

Няма качествени чипове. Те само са поръчани и платени. Българската фирма иска друга фирма да ги изпрати в Китай. Получават се плащанията. Всъщност подизпълнителят мами двете страни."

Разследването на измамата за няколкостотин хиляди лева продължава. Преди няколко дни в Горна Оряховица за извършени различни услуги по тъмно е платено не с левове, а с евро, които се оказали фалшиви и с ниско качество. Получателите на европейската валута при обмяната установяват, че банкнотите са фалшиви.

В два случая имаме две плащания по 100 евро и в един случай имаме няколко банкноти по 50 евро. След това намерихме още.

Разследването е в начална фаза, посочи Сезгин Садъков и предупреди:

След приемането на еврото невниманието, алчността, това че ще искаме да скрием нещо, ще доведе до проблеми.

