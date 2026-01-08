Българи от чужбина се прибират през летището в Скопие за по-евтино

Пиксабей

Българи, които работят или учат в чужбина, основно - в Европа, се прибират с полет до Скопие, като тава им излизало по-евтино, а и спестяват време, казаха служители на ГКПП - Гюешево. За някои това е и единствената възможност, след като нямат полет до София. Така беше и по коледните и новогодишните празници.

Прибиращите се в България гурбетчии или студенти в чужбина използват полети до Скопие, защото им излиза по-евтино, а и пестят време. Особено, след като Северна Македония изгради високоскоростен път от Крива паланка към Куманово, 40 километра, така разстоянието Скопие - Кюстендил, към 130 километра, вече се взима за около 40-50 минути по-бързо.

Техни роднини или приятели ги чакат в македонската столица, след което ги придвижват през Гюешево до Кюстендил и България. Така се избягват и постоянните задръствания и бавенето в София.

Има и друга причина - студенти от Германия, както и работещи по Норвегия, се прибрали през Скопие в България, защото нямат друга авиодестинациs от местата, където са се установили - просто нямат полет до София, казва служител на ГКПП - Гюешево, цитиран от БНР.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!