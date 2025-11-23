Българи плащат за "тест драйв" на автомобил, но получават запорирани сметки

Пиксабей

Жертвите плащали авансово за "тест драйв" автомобили, но получавали само празни обещания и запорирани сметки

Нова измамна схема с внос на автомобили от Румъния остави десетки българи без пари и без коли. Мним автодилър привлича клиенти с обещания за изгодни превозни средства, използвани за "тест драйв" в северната ни съседка, но след превеждане на сумите, комуникацията прекъсва или започват безкрайни отлагания. За случая сигнализираха потърпевши, цитирани от bTV, предаде Дунав мост.

Механизмът на измамата

Схемата разчита на доверие и примамливи цени. Търговецът, разпознат от жертвите като Данаил Данаилов, се представя за опитен вносител, работил в представителства на големи автомобилни компании. Той предлага на потенциалните купувачи почти нови автомобили от Румъния – на малък пробег (около 7000 км) и на цена, значително под пазарната.

Една от жертвите, представила се като Маргарита, разкрива детайли за капана, в който е попаднала. Тя се свързва с Данаилов, когото познава като семеен приятел, с намерението да закупи нов автомобил. През месец август двете страни подписват договор, който регламентира доставката на возилото в рамките на един месец.

До края на август жената превежда на траншове сумата от 60 000 лева. Парите е трябвало да покрият стойността на колата, печалбата на дилъра и транспортните разходи.

"Той ми каза - утре колата идва, направи застраховка. И аз направих каско и „Гражданска отговорност“", разказва потърпевшата пред телевизията.

Вместо автомобил обаче, започват оправданията. Вече два месеца търговецът твърди, че има възникнал проблем и обещава да върне парите.

Запорирани сметки и празни обещания

Последната комуникация между Маргарита и дилъра е от средата на ноември. "За последно се чух на 12 или 13 ноември, когато каза - сега започвам да ги превеждам", споделя жената.

Впоследствие тя установява тревожен факт – сметките на търговеца са били запорирани още преди тя да извърши преводите към него, което прави връщането на сумата практически невъзможно по банков път.

Позицията на дилъра и властите

Данаил Данаилов признава пред bTV, че има три платени, но недоставени автомобила. Въпреки очевидните проблеми, той продължава да дава гаранции.

"Само да ви гарантирам нещо - никой няма да остане с неполучена сума. Ще им бъдат възстановени от вторник нататък", заяви Данаилов.

След като случаят добива публичност в социалните мрежи, се появяват и други хора, твърдящи, че са измамени по същата схема. Маргарита вече е подала официален сигнал в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и призовава всички останали потърпевши да сезират органите на реда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!